Instagram’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği geliyor



INSTAGRAM'A HER AN GÜNCELLEME GELEBİLİR

Can Hakman

Yeni sızan bilgilere göre Instagram artık sadece fotoğraf ekleyip bakabileceğiniz bir uygulama değil, aynı zamandaözelliğini sunacak bir uygulama olarak karşımıza çıkacak.’ınuygulama paketleri (APK) içerisinde keşfedilen sesli ve görüntülü arama simgelerinin yer alması bu özelliğin geleceğini doğrular nitelikte. Bu özellik aktif olarak geldikten sonra DM bölümünün yanına yeni bir ikon eklenecek. İkona basıldığında sesli veya görüntülü arama tercihi karşımıza çıkacak.Facebook ve WhatsApp uygulamaları için de bu iddialar ortaya atıldıktan kısa süre sonra sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelmişti. Sızdırılan bilgilere göre ikonlar APK içerisinde eklendiğine Instagram’a da bu özelliğin gelmesi an meselesi.