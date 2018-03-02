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Instagram’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram’a görüntülü ve sesli konuşma özelliği geliyor

Instagram’a sesli ve görüntülü konuşma özelliği geliyor
Yeni sızan bilgilere göre Instagram artık sadece fotoğraf ekleyip bakabileceğiniz bir uygulama değil, aynı zamanda görüntülü ve sesli konuşma özelliğini sunacak bir uygulama olarak karşımıza çıkacak.

Instagram’ın Android uygulama paketleri (APK) içerisinde keşfedilen sesli ve görüntülü arama simgelerinin yer alması bu özelliğin geleceğini doğrular nitelikte. Bu özellik aktif olarak geldikten sonra DM bölümünün yanına yeni bir ikon eklenecek. İkona basıldığında sesli veya görüntülü arama tercihi karşımıza çıkacak.

 


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Facebook ve WhatsApp uygulamaları için de bu iddialar ortaya atıldıktan kısa süre sonra sesli ve görüntülü konuşma özelliği gelmişti. Sızdırılan bilgilere göre ikonlar APK içerisinde eklendiğine Instagram’a da bu özelliğin gelmesi an meselesi.


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