Instagram'da büyük açık! Ekran görüntüsünü alırsanız...

Büşra Kamış

Milyonlarca kullanıcıya sahip olanbüyük bir açıkla karşı karşıya. Daha önce telefondaki uygulamasında direkt mesajda alınan ekran görüntüsü için bildirim gönderme özelliği gelmişti. Karşı taraf gelen fotoğrafın ekran görüntüsünü aldığında mesajı atana "" yazısıyla uyarı veriyordu ancak bu özellik Instagram'ın masaüstü uygulamasına gelmemiş görünüyor.Internet Explorer ile indirilen Instagram masaüstü uygulamasında direkt mesajla gelen fotoğrafın ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmiyor. Bu da stalkerlar için "iyi haber" niteliğini taşıyor.Instagram bakalım bu açık için ne gibi bir önlem alacak.Vatan