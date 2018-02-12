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Instagram ekran görüntüsü kaydedenleri gösterecek

Instagram, kullanıcıların hikayelerinden kimlerin ekran görüntüleri aldığını gösteren bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı
 

12 Şubat 2018, Pazartesi 15:06
Instagram ekran görüntüsü kaydedenleri gösterecek
Facebook’un görsel paylaşım ağı Instagram, kimi kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayacak bir özelliği test ediyor. ABD’den sınırlı sayıda kullanıcıyla birlikte denenmeye başlanan özellik, herkesle paylaşılan hikayelerin ekran görüntüsünü alan kullanıcıların kim olduğunu gösterecek.

Instagram halihazırda özel olarak gönderilen hikayelerden ekran görüntüsü alındığında kullanıcıları uyarıyordu.
 
Hikayelerden ekran görüntüsü alan kullanıcılar, hikayeyi izleyenler arasında sergilenirken isimlerinin yanında ufak bir kamera objektifi logosu görülüyor. Ancak Instagram bunun ötesine geçmiyor ve kullanıcılara herhangi bir ekstra bildirim göndermeyi planlamıyor.
 
Kimlerin hikayelerinizden ekran görüntüleri aldığını görmek için hikayelerinizi izleyenlerin listesine girmeniz gerekecek. Instagram, söz konusu özelliğin deneme aşamasında olduğunu ve gerekli incelemelerin ardından kullanıcılara sunulmasının planlandığını duyurdu.


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