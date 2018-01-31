Instagram gönderilerinde yeni dönem

Nazlı Erdol

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarının en çok talep ettiği özelliklerin başında gelen yeniliği kullanıma sunuyor., işletmelerin gönderilerini zamanlamasına izin vereceğini duyurdu. Başka bir deyişle yeni özellik sayesinde tıpkı’da olduğu gibi Instagram’da da ileri bir zamanda paylaşılmak üzere fotoğraf veya video yüklenebilecek.Reklamları kapsamayan gönderi zamanlama özelliği, doğrudan Instagram’a dahil edilmeyecek. Uygulama yerineAPI’si üzerinde değişiklikler yapılacak.İlk etapta İşletme hesapları tarafından kullanılabilecek olan bu özelliğinin, 2019 yılından itibaren kişisel hesapların kullanımına sunulacağı belirtiliyor.