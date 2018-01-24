Instagram Hikayeleri için geliştirilen yeni özellik kullanıma sunuldu

Can Hakman

'ın henüz test aşamasında olan yeni özelliği büyük ses getireceğe benziyor. Zira bu yeni özellik pek çok kullanıcısını mutsuz edecek., çok konuşulacak bir özelliğe hazırlanıyor.Henüz test aşamasında olan bu özellikle bir kullanıcının hikayesinden alınan ekran görüntüsü karşı tarafa bildirim olarak gidecek.Özel mesajlarda olan bu özellik,için geçerli değildi ancak öyle görünüyor kihikayesinin ekran görüntüsü alınan kullanıcıları bu konuda uyaracak.Test aşamasındaki özellikte şimdilik alınan ilk ekran görüntüsünde kullanıcıya bildirim gitmiyor.Ancak, ekran görüntüsü alan kullanıcıyı 'bir kez daha ekran görüntüsü alırsa" karşı tarafı bilgilendireceği konusunda uyarıyor.Öte yandan test edilen bir diğer özellik ise ''.Bu özellik ile, artık Instagram'da hikaye paylaşırken bir arka plan seçip yazı yazabiliyoruz.