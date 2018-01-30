Instagram hikayeleri nasıl sıralanıyor?

Can Hakman

da paylaştığınız hikayelerden herhangi birini açıp yukarı kaydırdığınızda hikayenize bakanların bir listesini görülüyor. Ancak bu listede bazı isimler belli dönemlerde hep üst sıralarda ve bazıları da bizi şaşırtan isimler; bazıları ise gerçekten de görüştüğümüz konuştuğumuz kişiler.Yukarıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere paylaşılan bir hikayeye bakanların bir listesi bulunuyor. Sıralama genellikle her paylaşılan hikayede bu şekilde görünüyor.Öncelikle'ın bu konuda hiçbir açıklamasının olmadığını söyleyelim. Yani biz ne dersek diyelim, siz nereden okursanız okuyun bu sorunun net cevabını asla bulamayacaksınız. Ancak varsayımlarda bulunulabilir. Hikayeler sıralamasının nasıl oluştuğunu tahminlerle anlatalım:Üst sıralarda görünenlerle sık sık ya da belli aralıklarlayoluyla mesajlaştınız mı?Etkileşiminiz nasıl? Instagram'da söz konusu kullanıcı fotoğraflarınızı sıkça beğeniyor, ya da siz onun fotoğraflarını hep beğeniyor musunuz? Fotoğraflarınıza yorum yapıyor musunuz?Sık sık siz ilgili kişinin profiline giriyor musunuz?Bu soruların yanıtlarından sadece birine bile evet diyorsanız sebebi bu olabilir. Ancak tekrar söylemek gerekir ki bu sorunun yanıtını kesin olarak belirtmek mümkün değil.