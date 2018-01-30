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Instagram hikayeleri nasıl sıralanıyor?

Instagram hikaye sıralamasının neye göre düzenlendiği en çok merak edilen konulardan birisi. Instagram'ın bu sıralama için hangi algoritmayı kullandığı arama motorlarında direk olarak karşımıza çıkmıyor. Hikayeler özelliği için aslında çok farklı bir algoritma var

30 Ocak 2018, Salı 14:42
Instagram hikayeleri nasıl sıralanıyor?
Instagram'da paylaştığınız hikayelerden herhangi birini açıp yukarı kaydırdığınızda hikayenize bakanların bir listesini görülüyor. Ancak bu listede bazı isimler belli dönemlerde hep üst sıralarda ve bazıları da bizi şaşırtan isimler; bazıları ise gerçekten de görüştüğümüz konuştuğumuz kişiler.

Yukarıdaki fotoğrafta göreceğiniz üzere paylaşılan bir hikayeye bakanların bir listesi bulunuyor. Sıralama genellikle her paylaşılan hikayede bu şekilde görünüyor.



Öncelikle Instagram'ın bu konuda hiçbir açıklamasının olmadığını söyleyelim. Yani biz ne dersek diyelim, siz nereden okursanız okuyun bu sorunun net cevabını asla bulamayacaksınız. Ancak varsayımlarda bulunulabilir. Hikayeler sıralamasının nasıl oluştuğunu tahminlerle anlatalım:

Instagram'da hikayelerde üst sıralarda görünme sebepleri;

Üst sıralarda görünenlerle sık sık ya da belli aralıklarla DM yoluyla mesajlaştınız mı?

Etkileşiminiz nasıl? Instagram'da söz konusu kullanıcı fotoğraflarınızı sıkça beğeniyor, ya da siz onun fotoğraflarını hep beğeniyor musunuz? Fotoğraflarınıza yorum yapıyor musunuz?

Sık sık siz ilgili kişinin profiline giriyor musunuz?

Bu soruların yanıtlarından sadece birine bile evet diyorsanız sebebi bu olabilir. Ancak tekrar söylemek gerekir ki bu sorunun yanıtını kesin olarak belirtmek mümkün değil.


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