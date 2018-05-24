Instagram her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bu seferki yenilik "sessiz alma" özelliği... Kullanıcılar artık hoşlanmadıkları hesapların post'larını bu özellik sayesinde görmeyecekler. İstenirse tekrar "sesini aç" yapabilecekler.

INSTAGRAM SESSİZE ALMA ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Birçok yeni özellikle gündeme gelen uygulamanın geçtiğimiz günlerde sunduğu hikayelerde emojili anket özelliği de oldukça beğeni toplamıştı. Son olarak, sessize alma özelliğinden kullanıcıların ne zaman yararlanacağı ise bilinmiyor. Kullanıcılar, sessize almak istedikleri profile gidip ayarlar kısmından "mute posts" yani "sessize al" seçeneğini işaretleyecekler. Yine aynı yerden istedikleri zaman "sesini aç" yapabilecekler.















