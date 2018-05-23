Instagram sessize alma özelliğini kullanıma sundu

Instagram tarafından kullanıma sunulan yeni sessize alma özelliği, kullanıcıların paylaşımlarının uygulamada görünmesini engellerken, onları takipten çıkarmayı gerektirmiyor.

HABER AKIŞINDA GÖREMEYECEKSİNİZ

Sessize almak istediğiniz kullanıcının profil sayfasına giderek, ekranın sağ üst köşesindeki ikonun altından ‘Sessize Al’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Sessize alınan kullanıcıların paylaşımları haber akışınızda görünmeyecek ve onları sessize aldığınıza dair herhangi bir bildirim almayacaklar.

HİKAYELER İÇİN DE GEÇERLİ

Sessize alma işlemini aynı ekrandan Hikayeler için de uygulamak mümkün ancak yine de sessize aldığınız kişiler tarafından bir hikayede etiketlendiğinizde bildirim alacaksınız.

Kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlanan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Instagram severlerin kullanımına açılması bekleniyor.