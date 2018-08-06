Instagram'a gelen yeni güncelleme kullanıcıların başını fena halde yakacak. Eğer Instagram'da bu tuşa yanlışlıkla basarsanız bakın başınıza hiç ama hiç istemeyeceğiniz ne gelecek?

İşte Instagram'ın çok tepki toplayacak yeni güncellemesiyle gelen o 'ara bozacak' tuş...

Instagram'a girdiniz, fotoğraflara tek tek bakıyorsunuz. Hatta sonra takip ettiğiniz bir arkadaşınızın profiline giriyorsunuz. Ve bu tuşa yanlışlıkla basıyorsunuz. Instagram artık anında o kişiyi takip ettiğiniz arkadaşlarınızdan çıkaracak. Yani size 'emin misiniz' sorusu yöneltilmeyecek. Böylelikle yanlışlıkla bir arkadaşınızı takibi bırakmanız artık işten bile değil! Eğer bu hatanızı fark eder de hızlıca tekrar eklerseniz artık çok geç olmuş olacak; zira tekrar takip ettiğinizde karşı tarafa sizin ilgili kişiyi takip etmeye başladığınıza dair bir bildirim gidecek. Daha da kötüsü eğer takip etmeyi bıraktığınız kişinin hesabı gizliyse o kişi onaylayana kadar takip edemeyeceksiniz.

Instagram'ın bu özelliği neden devredışı bıraktığı bilinmiyor; ancak yanlışlıkla sıkça dokunulan bu tuş pek çok kişinin başını yakacağa benziyor.