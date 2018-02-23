Intel dizüstü bilgisayarlara 5G modem getiriyor

Telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz ve otomobillerimiz, kopmayan, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak içinse yepyeni bir kablosuz ağ doğuyor: 5G
Akıllı telefonlarda görmeyi beklediğimiz 5G
teknolojisi, 'Always Connected' projesi kapsamında PC’lere de gelecek.
Intel, 2019’da dizüstü bilgisayarlara 5G modemler
getireceğini duyurdu. Intel bu donanımları ilk başta Dell, HP, Lenovo, Microsoft gibi dizüstü bilgisayar üreticilerine sunacak.
Can Hakman