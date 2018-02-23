Intel dizüstü bilgisayarlara 5G modem getiriyor

Can Hakman

Telefonlarımız, saatlerimiz, evlerimiz ve otomobillerimiz, kopmayan, hızlı bir bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Tüm bu cihazların ihtiyaç duyduğu bant genişliğini sunmak içinse yepyeni bir kablosuz ağ doğuyor: 5GAkıllı telefonlarda görmeyi beklediğimizteknolojisi, 'Always Connected' projesi kapsamında PC’lere de gelecek.Intel, 2019’da dizüstü bilgisayarlaragetireceğini duyurdu. Intel bu donanımları ilk başta Dell, HP, Lenovo, Microsoft gibi dizüstü bilgisayar üreticilerine sunacak.