Intelligent Scan özelliği ile fark yaratacak

Adem Özdoğan

Fakat hiç birinin kullandığı teknoloji FaceID kadar başarılı değildi. Apple,’de ön kameraya yardımcı olması için TrueDepth ismini verdiği bir sensor teknolojisini de devreye soktu. Bu sayede yüzün 3 boyutlu olarak taranamsı da mümkün oldu. Şimdi ise Samsung’un da yeni amiral gemisi modellerive’dabenzeri bir teknoloji kullanıp, kullanmayacağı merak ediliyor.Aslına bakılırsa,son dönemde çıkardığı amiral gemisi modellerinde parmak izi okuyucusunun yanı sıra, yüz tanıma ile kilidin açılmasını sağlayan bir sisteme de sahipti. Fakat bu sistemkadar başarılı değildi.25 Şubat’ta tanıtılacak olanve S9+’ta FaceID benzeri bir sistem olmasa daismi ile lanse edilen gelişmiş bir yüz tarama sisteminin olacağı ortaya çıktı. Bu yeni sistem yüz ile birlikte iris taraması da yapacak. Böylece güvenliği de arttırmış olacak. Samsung’un akıllı tarama olarak tabir ettiği bu yeni teknoloji hem yoğun ışıkta, hem de düşük ışıkta kusursuz bir şekilde çalışacak.