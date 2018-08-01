İnteraktif eczane eğitimi

İstanbul Medipol Üniversitesi sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak hazırlanan FARMAVR teknolojisini öğrencilerin hizmetine sundu. Türkiye’de bir ilk olan uygulama ile öğrenciler sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan 3 boyutlu simülasyon eczanesinde eczane deneyimini interaktif bir şekilde yaşıyor. Bu uygulama eczaneye gelen tüm hastalara ve özellikle KOAH, astım, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanlara yönelik ilaç danışmanlığını pratiğe uyarlama fırsatı da sağlıyor.