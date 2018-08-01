Sky Italia'nın iddiasına göre, Inter bu transferle ilgili olarak Real Madrid'le temas kurdu bile... Ancak geçilen haberde Inter'in Modric için ne kadar bonservis bedeli önerdiği yazılmadı. Modric'in de Real Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı aktarılırken, bu sezon uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Inter'in güçlü kadro yapılanmasında Modric'i anahtar oyuncu olarak düşündüğü belirtildi.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Inter'in ayrıca Modric transferi başarısız olursa, B planı olarak Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istediği belirtildi. 32 yaşındaki Modric'in piyasa değeri şu anda 25 milyon euro...