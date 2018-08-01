Inter'den Luka Modric bombası
Nainggolan, Vrsaljko, Asamoah, Stefan de Vrij gibi isimelri kadrosuna katan Inter'in, Real Madrid'in Hırvat orta sahası Luka Modridc'i transfer etmek istediği yazıldı.
Sky Italia'nın iddiasına göre, Inter bu transferle ilgili olarak Real Madrid'le temas kurdu bile... Ancak geçilen haberde Inter'in Modric için ne kadar bonservis bedeli önerdiği yazılmadı. Modric'in de Real Madrid'den ayrılmaya sıcak baktığı aktarılırken, bu sezon uzun bir zaman sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Inter'in güçlü kadro yapılanmasında Modric'i anahtar oyuncu olarak düşündüğü belirtildi.
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Inter'in ayrıca Modric transferi başarısız olursa, B planı olarak Bayern Münih'in Şilili yıldızı Arturo Vidal'i transfer etmek istediği belirtildi. 32 yaşındaki Modric'in piyasa değeri şu anda 25 milyon euro...