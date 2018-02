Intergalactic Lovers 21 Nisan'da KüçükÇiftlik Bahçe’de!

Nazlı Erdol

Yıldızların altında,’ın yeşil yüzüde müziğin özgür ruhu21 Nisan Cumartesi günüveile kaldığı yerden devam ediyor. Yerli, yabancı birçok grup ve sanatçının sahne alacağı seri her türden müzikseveri bir araya getirecek.serisinin 2018 yılındaki ilk ayağı 21 Nisan Cumartesi günü, 2008 yılında kurulan ve kısa sürede dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belçikalı indie rock grubuile başlıyor.Intergalactic Lovers 2008 yılında kurulduğundan bu yana “” ve “” single’ları Belçika’nın en ünlü radyolarının listelerine girmeyi başardı. Çarpıcı seslivokalist, gitarist Maarten Huygens, basçı Raf De Mey ve davulcu Brendan Corbey’den oluşan Intergalactic Lovers, 15 Eylül'de yayınlanan "" albümüyle çıtayı bir kez daha yükseltti. Grubun vurucu, özgün ve yeniliğe açık ruhunu iyice yansıtan albümün tanıtım turnesi kapsamında uzun bir yolculuğa çıkan Intergalactic Lovers'ın 21 Nisan’da durağı KüçükÇiftlik Bahçe olacak.dünyasında 10. Senesini dolduran, tüm söz ve müziği kendine ait olan 4. Albümü “” ile yeniden sevenleriyle buluşuyor. Intergalactic Lovers ile çıkacağımız yolculuktan önce; karnaval tadında sahnesi, özgün ve eğlenceli müziği ile Yasemin Morisahnesini renklendirecek.'kaptan'lığında 1990 yılında kurulan ve ilk albümü 'Dipten ve Derinden'le başlayan serüvenine 10. albüm 'Kadıköy'le devam edenbizi Kadıköy sokaklarında gezmeye çıkarırken, tüm dünyaya adını duyurmayı başaran The Away Days, shoegaze, dream pop, indie rock ve psychedelic tınılarıyla %100 Urban Music’in özgür atmosferinde müzik severlerle buluşacak.