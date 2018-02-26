Intergalactic Lovers 21 Nisan'da KüçükÇiftlik Bahçe’de!

Yıldızların altında, KüçükÇiftlik Park
’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’
de müziğin özgür ruhu %100 Urban Music
21 Nisan Cumartesi günü Intergalactic Lovers
, Yasemin Mori, Kesmeşeker
ve The Away Days
ile kaldığı yerden devam ediyor. Yerli, yabancı birçok grup ve sanatçının sahne alacağı seri her türden müzikseveri bir araya getirecek.
%100 Urban Music
serisinin 2018 yılındaki ilk ayağı 21 Nisan Cumartesi günü, 2008 yılında kurulan ve kısa sürede dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belçikalı indie rock grubu Intergalactic Lovers
ile başlıyor.
Intergalactic Lovers 2008 yılında kurulduğundan bu yana “Fadeaway
” ve “Delay
” single’ları Belçika’nın en ünlü radyolarının listelerine girmeyi başardı. Çarpıcı seslivokalist Lara Chedraoui
, gitarist Maarten Huygens, basçı Raf De Mey ve davulcu Brendan Corbey’den oluşan Intergalactic Lovers, 15 Eylül'de yayınlanan "Exhale
" albümüyle çıtayı bir kez daha yükseltti. Grubun vurucu, özgün ve yeniliğe açık ruhunu iyice yansıtan albümün tanıtım turnesi kapsamında uzun bir yolculuğa çıkan Intergalactic Lovers'ın 21 Nisan’da durağı KüçükÇiftlik Bahçe olacak.
Müzik
dünyasında 10. Senesini dolduran Yasemin Mori
, tüm söz ve müziği kendine ait olan 4. Albümü “Estrella
” ile yeniden sevenleriyle buluşuyor. Intergalactic Lovers ile çıkacağımız yolculuktan önce; karnaval tadında sahnesi, özgün ve eğlenceli müziği ile Yasemin Mori KüçükÇiftlik Bahçe
sahnesini renklendirecek.
Cenk Taner
'kaptan'lığında 1990 yılında kurulan ve ilk albümü 'Dipten ve Derinden'le başlayan serüvenine 10. albüm 'Kadıköy'le devam eden Kesmeşeker
bizi Kadıköy sokaklarında gezmeye çıkarırken, tüm dünyaya adını duyurmayı başaran The Away Days, shoegaze, dream pop, indie rock ve psychedelic tınılarıyla %100 Urban Music’in özgür atmosferinde müzik severlerle buluşacak.
Nazlı Erdol