İnternet seks işçilerinin yaşamını değiştirdi

Can Hakman

Araştırmaya göre seks işçileri internetle birlikte artık müşterilerini sokaklarda aramak zorunda kalmadıkları için, fiziksel şiddete uğrama riskleri artık daha az.Ancak(Bakışların Ötesinde) başlıklı araştırma, internetle birlikte seks işçilerinin daha farklı taciz ve şiddet türlerine maruz kalabildiklerine dikkat çekiyor.İnternet, seks işçilerinin sosyal medya üzerinden takip ve taciz edilme, aile ve arkadaşlarının durumu öğrenmesi riskini artırıyor.veüniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışma 2 yıl sürdü. Araştırmaya 640'tan fazla seks işçisi ve 1.500 müşteri katıldı.Araştırmada seks işçilerinin çalışma koşulları, güvenliği ve online pazar koşulları incelendi.