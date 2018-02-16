İnternetten e devlet şifresi almak istiyorum (Nasıl şifre alınır?

Büşra Kamış

Şu an Türkiye'de en çok sorulardan biri internettennasıl alınır ve ya almak istiyorum oldu. Biz de sizler için adım adımalabileceğinizi ya da'enasıl yapılır,? haberleştirdik. İşte ayrıntılarıyla son bilgiler....Henüz e devlet şifresi almadıysanız bulunduğunuz semtte bir PTT şubesine gidip T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devlet şifresini alabilir. PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir.Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.Profilinizdeki iletişim bilgilerinden cep telefonu ya da e-mail adresinizi doğruladıysanız, E-Devlet şifrenizi unutur, kaybeder ya da çaldırırsanız şifre yenileme işlemlerinden faydalanabilirsiniz.Bu işlemleri yapmadıysanız tekrar PTT Şube ya da merkezlerine bizzat giderek yeni bir e-devlet şifresi almanız gerekiyor.Mobil İmza, cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işlemi yapılmasına imkân sağlayan uygulamadır.e-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'dan bilgi edinebilirsiniz.Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından sunulan bir hizmettir. Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a başvurarak ayrıntılı bilgi alabilir ve başvuru yaparak bir mobil imza edinebilir ve bu imzayla e-devlet'e girebilirsiniz.Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir.Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.Masaüstünüzde bulunan Kimlik Kartı uygulamasını açınız ve ekrandaki işlem kodunu giriniz. ( e-Devlet Kapısı Kimlik Kartı Uygulaması'nı bilgisayarınıza indirmelisiniz. Uygulamayı indirmek için tıklayınız. Daha önce indirdiyseniz tekrar indirmenize gerek yoktur.)Anlaşmalı bankaların İnternet şubeleri aracılığı ile başka bir şifreye ihtiyaç duymadan, güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki listeden İnternet bankacılığı kullanıcı hesabınız bulunan bankayı seçmeniz ve İnternet bankacılığı kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapmanız yeterlidir.