İntihara kalkışan genci üst geçidin tellerini keserek indirdiler

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANDILAR

Senim Tanay

'te bulunan üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Yol ulaşıma kapatılırken itfaiye merdivenle M.C.’nin yanına yaklaştı.Üst geçitte bulunanlar M.C. ile konuşurken merdivenle yaklaşan itfaiyeciler gencin bir anlık dalgınlığından yararlanarak onu tuttu. Üst geçitte bulunan itfaiye ekibi ise demir kesme makası ile telleri kesti.Tellerin kesilmesinin ardından M.C. indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C. hastaneye götürüldü.