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İntihara kalkışan genci üst geçidin tellerini keserek indirdiler

Kocaeli Gölcük'te üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan M.C.'yi itfaiye, telleri keserek indirdi

05 Ocak 2018, Cuma 14:34
İntihara kalkışan genci üst geçidin tellerini keserek indirdiler
Kocaeli Gölcük'te bulunan üst geçidin üstündeki tel kafesin üzerine çıkan bir genç intihar girişiminde bulundu. Yol ulaşıma kapatılırken itfaiye merdivenle M.C.’nin yanına yaklaştı.

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANDILAR

Üst geçitte bulunanlar M.C. ile konuşurken merdivenle yaklaşan itfaiyeciler gencin bir anlık dalgınlığından yararlanarak onu tuttu. Üst geçitte bulunan itfaiye ekibi ise demir kesme makası ile telleri kesti.



Tellerin kesilmesinin ardından M.C. indirildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.C. hastaneye götürüldü.

Soner GÜLEZER/DHA

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