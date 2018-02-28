İntizar: Akrep sokunca gözlerim kahverengi oldu

Kısa süre içinde İstanbul’dan taşınacağını dile getiren İntizar,
"Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum, 'star' adı altında. Gazeteyi, televizyonu çek onlardan biterler” ifadelerini kullandı.
Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan İntizar,
küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı:
'ÇOCUKKEN SAÇLARIM PLATİN SARISIYDI'
"Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar."
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Elif Bayram