İntizar: Akrep sokunca gözlerim kahverengi oldu



'ÇOCUKKEN SAÇLARIM PLATİN SARISIYDI'

Serkan Kaya ve İntizar'dan Sevgililer Günü’ne özel düet

İntizar kutsal topraklarda

Elif Bayram

Kısa süre içinde İstanbul’dan taşınacağını dile getiren"Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum, 'star' adı altında. Gazeteyi, televizyonu çek onlardan biterler” ifadelerini kullandı.Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapanküçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı:"Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar."