iOS 11.2.6 dağıtılmaya başladı!

Kısa bir süre önce ortaya çıkıp hayli konuşulan iMessage hatası da dahil pek çok yamanın bulunduğu iOS 11.2.6
‘nın dağıtımına başlandı. 162 MB
boyutundaki güncellemeyle beraber akıllı cihazlar daha kararlı bir yapıya kavuşacak.
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde “Telugu”
adı verilen bir hata raporlanmış; bu kapsamda Hindistan dilinin kullandığı harf karakterlerinden oluşan özel bir mesajın iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail
ve Outlook
uygulamalarında çökmeye neden olduğu söylenmişti. Yani birisi size herhangi bir platformdan bu mesajı attığı takdirde, o uygulamanın kullanılması mümkün olmuyordu.
Çözülen bir başka önemli sorun ise üçüncü parti
uygulamalardan alınan hatalar oldu. Bundan bir önceki yamayla beraber bazı kullanıcılar, üçüncü parti uygulamaların yine birtakım dış ögelere ve aksesuarlara erişiminde sorun yaşamaya başlamışlardı. 11.2.6
ile birlikte bu sorun da giderildi.
Bu iki önemli yamanın yanında, adı bile geçmeyen irili ufaklı onlarca düzeltme daha yeni sürümle
birlikte geliyor. Bu sürümün daha başka sorunlara gebe olmamasını umut ediyoruz.
Adem Özdoğan