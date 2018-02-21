iOS 11.2.6 dağıtılmaya başladı!

Adem Özdoğan

Kısa bir süre önce ortaya çıkıp hayli konuşulan iMessage hatası da dahil pek çok yamanın bulunduğu‘nın dağıtımına başlandı.boyutundaki güncellemeyle beraber akıllı cihazlar daha kararlı bir yapıya kavuşacak.Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerdeadı verilen bir hata raporlanmış; bu kapsamda Hindistan dilinin kullandığı harf karakterlerinden oluşan özel bir mesajınveuygulamalarında çökmeye neden olduğu söylenmişti. Yani birisi size herhangi bir platformdan bu mesajı attığı takdirde, o uygulamanın kullanılması mümkün olmuyordu.Çözülen bir başka önemli sorun iseuygulamalardan alınan hatalar oldu. Bundan bir önceki yamayla beraber bazı kullanıcılar, üçüncü parti uygulamaların yine birtakım dış ögelere ve aksesuarlara erişiminde sorun yaşamaya başlamışlardı.ile birlikte bu sorun da giderildi.Bu iki önemli yamanın yanında, adı bile geçmeyen irili ufaklı onlarca düzeltme dahabirlikte geliyor. Bu sürümün daha başka sorunlara gebe olmamasını umut ediyoruz.