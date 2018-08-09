iOS 12 Public Beta 5 güncellemesini yayınladı

iOS 12’nin testlerine hız kesmeden devam eden Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 12’nin son Beta sürümü olduğu düşünülen iOS 12 Beta 6‘yı yayınlamıştı. Cupertino merkezli firma şimdi de herkesin yükleyebileceği iOS 12 Public Beta 5 güncellemesini indirime sundu.

Public Beta 5 güncellemesi ile sistemdeki sorunları çözen Apple, geliştiriciler için yayınlanan Beta 6’daki yenilikleri de sisteme ekliyor. Peki, Public Beta 5 güncellemesini iPhone veya iPad’inize nasıl yükleyeceksiniz?

Yaklaşık olarak 355 MB büyüklüğündeki güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden mevcut sürümünüzün yedeğini mutlaka almanız gerektiğini belirtelim. Aksi durumda iOS 11’e dönerken tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

iOS 12 PUBLIC BETA 5 NASIL YÜKLENİR?

1.Adım: iPhone veya iPad üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.

2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 12’nin Public Beta 5 sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

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