iPad 2018 modelleri farklı bir tasarımla gelecek

Uzun süredir yeni nesil iPad modelleri ile ilgili pek çok söylentiye tanıklık ediyoruz. Bu söylentilerin geneline baktığımızda, yeni modellerde çentikli bir tasarımın kullanılacağı ve TouchID yerine FaceID’ye geçiş yapılacağına ilişkin benzer iddialar vardı.

Fakat 6to5Mac ekibinin iOS 12 beta kodlarından eriştiği bilgilere göre, Apple iPad 2018 modellerinde çentikli bir tasarım çizgisi kullanmayı pek de düşünmüyor.

iOS 12 beta kodlarının arasında bulunan bazı görsel ve satırlardan, iPad 2018 modelleri hakkında da bilgilere erişilmiş durumda. Bu bilgilerden en önemlisi ise yeni nesil iPad’lerin tasarımı üzerine.

HOME TUŞU ORTADAN KALKIYOR

6to5Mac ekibi, iOS 12 beta kodlarından aşağıdaki görsele erişmişler. Bu görsel yeni nesil iPad’te home tuşunun tamamen ortadan kalkacağını gösteriyor. Fakat görseldeki bir diğer dikkat çekici nokta ise çentikli bir tasarımın olmaması.

Muhtemelen Apple yeni iPad modellerinde çerçeveleri olabildiğince inceltmeyi hedefliyor. Cupertino merkezli şirket, yine de çentik yerine üst çerçeveyi bir nebze daha kalın tutup, FaceID sensorlerini buraya konumlandırmayı planlıyor olabilir.

En azından şimdilik iPad 2018 modellerinin farklı bir tasarımla geleceği büyük oranda kesinleşmiş oldu. Görünen o ki Apple TouchID özelliğini tamamen rafa kaldırmaya hazırlanıyor.

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