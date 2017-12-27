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iPhone 9’da MediaTek imzası

Apple, çip sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile el sıkıştı.

iPhone 9’da MediaTek imzası
Apple’ın Qualcomm ile yaşadığı sürtüşme hepimizin malumu. Teknoloji dünyasının iki dev ismi arasındaki restleşme pek de hoş sonuçlanmamıştı. Qualcomm’un Apple’dan tazminat talep etmesi sonrası, Apple’da Amerikalı yonga seti üreticisi ile ticari ilişkilerini kesme kararı almıştı. Peki önümüzdeki dönem çıkacak olan iPhone 9, iPhone Xs ve Xs Plus modellerinde, kablosuz modem desteği hangi firmadan sağlanacak?

Apple uzun süredir kablosuz modem tarafında Qualcomm ve Intel ile çalışıyordu. Bu noktada asıl pay Qualcomm’a aitken, Intel’de hatırı sayılır derecede ürünün modem desteğini sağlıyordu.

Şimdi Qualcomm’un saf dışı bırakılmasıyla birlikte tüm yük Intel’in sırtına binmiş oldu. Fakat bu işi sadece Intel’e yüklemek istemeyen Apple ikinci bir planı devreye sokmuş durumda. Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, çip sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek ile el sıkıştı. Elbette bu şimdilik kesinleşmiş bir olay değil. Fakat MediaTek’in gerek modem, gerekse de yonga seti pazarında ne kadar etkin bir isim olduğu biliniyor.

Zaten Apple’ın MediaTek ile dirsek teması halinde olduğu uzun süredir biliniyordu. Dolayısıyla bu haber teknoloji gündemini az çok yakından takip edenler için pek de büyük bir sürpriz olmamıştır. Şimdi asıl sorulması gereken soru, iPhone 9 ve diğer yeni iPhone modellerinde kullanılan modemlerin istenilen kaliteye ulaşıp ulaşamayacağı.

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