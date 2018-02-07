iPhone 9 için ilk bilgiler gelmeye başladı

Geçtiğimiz yıl Qualcomm’la yaşadığı büyük sorunlar nedeniyle Apple,
mobil modemlerinin üretimini tamamen Intel’in
eline bıracak. Geçtiğimiz yıla kadar bir süre sadece Qualcomm’un LTE
modemlerinden faydalanan şirket, sonrasında Intel’in modemlerine de telefonlarında yer verir olmuştu. Bu gelişmenin ardından Qualcomm, Intel modemlerin kendilerine ait birtakım patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle iş ortağı Apple’ı
suçlamış, ardından da çok sayıda dava açmıştı. Görünüşe göre anlaşmazlıklar zinciri, ortaklığın da bozulmasına neden olmuş zira son haberlere göre 2018’in iPhone’ları
Intel’in LTE modemlerini kullanacak.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl isimlendirmede farklı bir adım atan Apple’ın
bu seneki hamlesi merak konusuydu. İlk beklentilere göre, önümüzdeki eylül ayında yine üç ayrı telefon tanıtılacak ve isimlendirmeleri; iPhone 9
, 9 Plus
ve Xs
olacak. Ayrıca ekran boyutlarında
da büyümeye
gidilecek. Bu bağlamda en küçük model 5.8 inç ekrana sahip olacak ve kuşkusuz ve ekranın oranı 16:9’dan farklı olacak. Yaşanan onca tedarik sorununa rağmen şirketin yine en az iki cihazda OLED
ekrana yer vermeye devam etmesi bekleniyor.
Intel’in sağlayacağına kesin gözüyle bakılan yeni LTE
modemlerin özellikleri arasında çift sim kart desteği de yer alacak. Apple’ın böyle bir iPhone
varyasyonunu sunup sunmayacağı bilinmez ama en azından modemlerde çift sim özelliğinin mevcut olduğu biliniyor.
2019
‘da kısıtlı alanlarda da olsa hizmete başlayacak olan 5G
ise görünüşe göre ilk aşamada iPhone’lardan destek alamayacak
, zira Intel tarafında böyle bir modem üretim hazırlığı gözükmüyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl Amerikalı operatörler, ABD’nin
kısıtlı bölgelerinde çok kısıtlı cihazların desteğiyle 5G’yi ilk kez kullanıcılarla test etmeye başlayacak.
Adem Özdoğan