iPhone 9 için ilk bilgiler gelmeye başladı

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz yıl Qualcomm’la yaşadığı büyük sorunlar nedeniylemobil modemlerinin üretimini tamameneline bıracak. Geçtiğimiz yıla kadar bir süre sadecemodemlerinden faydalanan şirket, sonrasında Intel’in modemlerine de telefonlarında yer verir olmuştu. Bu gelişmenin ardından Qualcomm, Intel modemlerin kendilerine ait birtakım patentleri ihlal ettiği gerekçesiyle iş ortağısuçlamış, ardından da çok sayıda dava açmıştı. Görünüşe göre anlaşmazlıklar zinciri, ortaklığın da bozulmasına neden olmuş zira son haberlere göreIntel’in LTE modemlerini kullanacak.Öte yandan, geçtiğimiz yıl isimlendirmede farklı bir adım atanbu seneki hamlesi merak konusuydu. İlk beklentilere göre, önümüzdeki eylül ayında yine üç ayrı telefon tanıtılacak ve isimlendirmeleri;veolacak. Ayrıcadagidilecek. Bu bağlamda en küçük model 5.8 inç ekrana sahip olacak ve kuşkusuz ve ekranın oranı 16:9’dan farklı olacak. Yaşanan onca tedarik sorununa rağmen şirketin yine en az iki cihazdaekrana yer vermeye devam etmesi bekleniyor.Intel’in sağlayacağına kesin gözüyle bakılan yenimodemlerin özellikleri arasında çift sim kart desteği de yer alacak. Apple’ın böyle birvaryasyonunu sunup sunmayacağı bilinmez ama en azından modemlerde çift sim özelliğinin mevcut olduğu biliniyor.‘da kısıtlı alanlarda da olsa hizmete başlayacak olanise görünüşe göre ilk aşamada iPhone’lardan, zira Intel tarafında böyle bir modem üretim hazırlığı gözükmüyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki yıl Amerikalı operatörler,kısıtlı bölgelerinde çok kısıtlı cihazların desteğiyle 5G’yi ilk kez kullanıcılarla test etmeye başlayacak.