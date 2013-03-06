‘Telepod’unuza gelen bir mesaja bakmak’, ‘Mobi’nizle konuşmak’veya ‘TriPod’unuzla müzik dinlemek’ gibi ifadeler bugün kulağa çok tuhaf gelebilir. Ancak 2007’den bu yana hayatımızda olan iPhone, piyasaya aslında bu isimlerden biriyle sürülebilirdi.

Mashable sitesinin haberine göre, Apple’ın eski reklam birimi direktörü Ken Segall, iPhone için ilk düşünülen isimlerin ‘Tripod, Mobi ve TelePod’ olduğunu söyledi.

9to5Mac sitesi ise değerlendirilen isimler arasında bugün Apple’ın tablet bilgisayarı için kullanılan iPad’in de bulunduğunu belirtti. Segall, her ismin arkasında farklı bir düşünce yattığını belirtti.

Örneğin TriPod, iPhone’un telefon, iPod ve internet erişimi olmak üzere üç özelliğine değiniyor. Mobi ise ‘mobile’ kelimesinin basit bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

iPad bir diğer alternatif olarak belirirken (o dönemde talet bilgisayar henüz yoktu), TelePod, ‘telefon’ ve ‘iPod’ kelimelerinin iyi bir birleşimi olarak öne çıkıyor. 2007 civarında iPod’un en çok satan Apple ürünü olması da burada etkin rol oynamış.

ntvmsnbc