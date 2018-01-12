iPhone bataryaları patlamaya devam ediyor!

Adem Özdoğan

Apple’un bu kapanma sorununu aşmak için işlemci hızını yavaşlatma kararı aldığı açıklanmıştı. Fakat kullanıcılardan gelen tepkiler sonrası, Cupertino merkezli şirket bir özür metni yayınladı. Yayınlanan özür metninin akabinde de 79 dolara yapılan batarya değişim işlemi 29 dolara düşürüldü. Sonuç olarak eski iPhone kullanıcıları, telefonlarının bataryasını değiştirmek için Apple Store’ların yolunu tutmaya başladı.Kısa süre önce İspanya’nın Valensiya şehrinde bulunan bir Apple Store, iPhone bataryasının patladığı haberlerine tanıklık etmiştik. Bu haberin etkisi henüz geçmemişken bir patlama haberi de İsviçre’den geldi. Geçtiğimiz Salı günü Zürih kentinde bulunan Apple Store’da yine bir iPhone bataryası patladı. Patlama sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans çağırılmasına rağmen, teknik servis çalışanı hastaneye gitmeye ihtiyaç duymadığını açıkladı.Peki bu bataryalar neden bir bir patlamaya başladı. Hali hazırda daha önce bu tarz haberlerle karşılaşmıyorduk.Teknoloji dünyasındaki bazı tahminlere göre, 50 dolarlık fiyat indirimi sonrasında, batarya değişimi konusunda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dolayısıyla bu yoğunluk da bazı ufak hataların daha fazla yapılmasını tetiklemiş durumda. Yani patlamaların temel nedeninin, bataryanın yapısından değil, sökülme biçimindeki yanlışlıktan kaynaklandığı belirtiliyor. (Donanım günlüğü)