iPhone gelirleri yüzde 14 arttı

Adem Özdoğan

vepazarı için yaptığı atılımların meyvesini ilk çeyrekte toplayan Apple, iPhone X’un satışlarından da oldukça memnun.AIDS ile mücadele kapsamında üretilenve iPhone 8 Plus modelleri, şimdilik ilk çeyrek raporlarında yer almıyor. Kırmızı parlak arka cam yüzeyi ile dikkat çeken Product (RED) iPhone 8 modellerinin, 2. çeyrekte de Apple’ın kasasını dolduracağı düşünülüyor.Tim Cook; kullanıcılarınmodeline diğer iPhone’lardan daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.ayrıca; merakla beklenenmodeli için de üstünkörü bir açıklama da bulundu. CEO, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için‘lar sunacaklarını dile getirdi.Bu açıklamanın; 2018’in sonlarına doğru tanıtılması beklenen uygun fiyatlımodeline bir gönderme olduğu söyleniyor. Ancak uygun fiyatlı iPhone’un,ilaarasında olacağını belirtelim.Rapora göre;geçtiğimiz yıla göregösterdi. Apple’ın fiyatı ile dikkat çeken Mac modellerinde ise bir artış yaşanmadı. Diğer ürünler kategorisinde ise Apple’ın yüzün maalesef ki gülmedi. Apple, bu bölümde geçtiğimiz yıla göre yüzde 28’lik bir düşüş yaşadı.Akıllı hoparlörile yüzü bir türlü gülmeyen, yakında yayınlayacağı güncellemeler ile HomePod’a yeni özellikler ekleyecek. Son olarak Apple’ınvegibi servislerinin yer aldığı Servisler kategorisinde, geçtiğimiz yıla göre yüzde 31’lik bir büyüme elde ettiğini belirtelim.