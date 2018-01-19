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iPhone’lar için yeni bir açıklama geldi

Apple’ın çok tartışılan işlemci yavaşlatma itirafı sonrası şirketin CEO’su Tim Cook’tan açıklama geldi. Yeni bir özellik bunun için tasarlanıyor.

iPhone’lar için yeni bir açıklama geldi
iOS güncellemeleri sonrası alevlenen yavaşlama iddiaları geçtiğimiz ay Apple’ın yaptığı açıklamayla farklı bir boyuta ulaşmıştı. İtiraf niteliğindeki açıklamada, eskiyen bataryaların pil ömrünü düşürmemesi için kasten işlemci gücünün düşürüldüğü söylenmişti. Yapılan açıklama, elbette pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcıların eski pillerini değiştirmesinin sorunu çözeceğinden bahsetti ve bu kapsamda pil değişim fiyatlarında da indirime gitmişti.

Apple’ın en yetkili ağzı olan Tim Cook, dün akşamki konuşmasında bu konuya da değindi. Cook, yakında kullanıcıların bu güç yönetim işleminin nasıl çalıştığını daha yakından takip edebileceklerini söyledi ve isterlerse tamamen kapatabileceklerini de belirtti. Ancak güç yönetimini tamamen kapatmanın, eski piller yüzünden ani kapanmalara da sebep olabileceği ve bunun telefona zarar vereceği daha önceden açıklanmıştı. Bu yüzden bunu kapatanların, riskleri de göz önüne alması gerekebilir.

Cook ayrıca konuşmasının devamında; iş alanları, istihdam ve şirketin ABD ekonomisine katkılarından söz etti.

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