iPhone’lar için yeni bir açıklama geldi

iOS güncellemeleri
sonrası alevlenen yavaşlama iddiaları geçtiğimiz ay Apple’ın
yaptığı açıklamayla farklı bir boyuta ulaşmıştı. İtiraf niteliğindeki açıklamada, eskiyen bataryaların pil ömrünü
düşürmemesi için kasten işlemci gücünün düşürüldüğü söylenmişti. Yapılan açıklama, elbette pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcıların eski pillerini değiştirmesinin sorunu çözeceğinden bahsetti ve bu kapsamda pil değişim fiyatlarında da indirime
gitmişti.
Apple’ın en yetkili ağzı olan Tim Cook
, dün akşamki konuşmasında bu konuya da değindi. Cook, yakında kullanıcıların bu güç yönetim işleminin nasıl çalıştığını daha yakından takip edebileceklerini
söyledi ve isterlerse tamamen kapatabileceklerini
de belirtti. Ancak güç yönetimini tamamen kapatmanın, eski piller yüzünden ani kapanmalara da sebep olabileceği ve bunun telefona zarar vereceği daha önceden açıklanmıştı. Bu yüzden bunu kapatanların, riskleri de göz önüne alması gerekebilir.
Cook ayrıca konuşmasının devamında; iş alanları, istihdam ve şirketin ABD ekonomisine
katkılarından söz etti.
Adem Özdoğan