iPhone’lar için yeni bir açıklama geldi

Adem Özdoğan

sonrası alevlenen yavaşlama iddiaları geçtiğimiz ayyaptığı açıklamayla farklı bir boyuta ulaşmıştı. İtiraf niteliğindeki açıklamada, eskiyen bataryalarındüşürmemesi için kasten işlemci gücünün düşürüldüğü söylenmişti. Yapılan açıklama, elbette pek çok tartışmayı beraberinde getirdi. Şirket, kullanıcıların eski pillerini değiştirmesinin sorunu çözeceğinden bahsetti ve bu kapsamda pil değişim fiyatlarında dagitmişti.Apple’ın en yetkili ağzı olan, dün akşamki konuşmasında bu konuya da değindi. Cook, yakında kullanıcıların bu güç yönetim işleminin nasıl çalıştığını daha yakındansöyledi ve isterlersede belirtti. Ancak güç yönetimini tamamen kapatmanın, eski piller yüzünden ani kapanmalara da sebep olabileceği ve bunun telefona zarar vereceği daha önceden açıklanmıştı. Bu yüzden bunu kapatanların, riskleri de göz önüne alması gerekebilir.Cook ayrıca konuşmasının devamında; iş alanları, istihdam ve şirketinkatkılarından söz etti.