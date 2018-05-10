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iPhone'ları çökerten 'siyah nokta' hatası

WhatsApp'ta son günlerde hızla yayılan bir hata, kullanıcıların telefonlarının çökmesine sebep oluyordu. Bu hata şimdi de iPhone kullanıcılarını tehdit etmeye başladı

iPhone'ları çökerten 'siyah nokta' hatası
Geçtiğimiz günlerde WhatsApp kullanıcıları ‘siyah nokta’ problemiyle karşılaşmıştı. ‘Eğer siyah noktaya dokunursan WhatsApp çökecek’ şeklindeki mesajın ardından, gerçekten de noktaya dokunulduğu zaman telefon bir anda çöküyordu.

Bu hatanın etkileri daha geçmemişken, aynı ‘siyah nokta’ durumu şimdi de iPhone kullanıcılarının başına geldi. Aşağıdaki resmde gördüğünüz gibi, sol ve sağdan iki çentik içine alınmış kocaman bir nokta size mesaj olarak geliyor. Eğer bu ‘emoji’ noktaya tıklarsanız, telefon ya çöküyor ya da bir anda ağırlaşıyor.

Telefonu kapatıp açarsanız ‘siyah nokta’nın etkisi ortadan kalkıyor. Yani akıllı telefonunuzda kalıcı bir hasar bırakmıyor. Diğer bir yöntemse ‘force quit’ yaparak mesajlar uygulamasını kapatmak ve daha sonra mesajları açarak konuşmayı tamamen silmek.


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