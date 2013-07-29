iPhone Lite bu kabın içinde gelebilir

iPhone 5S ve iPhone Lite’a yönelik sabırsızlık arttıkça, iki telefona yönelik iddia ve sızıntılar da artmaya devam ediyor.

Apple’ın 99 dolardan başlayan fiyatlarla başta Çin gibi piyasalarda sunması beklenen iPhone Lite’a ait yeni bir fotoğraf belirdi. Ancak Çin’in WeiPhone adlı sitesinde beliren fotoğraf telefona değil, içinde yer alacağı kaba ait.

Fotoğrafta, söz konusu ürünlerin üzerinde ‘iPhone 5C’ yazdığı görülüyor. Mashable’ın haberine göre, ‘C’, color, yani renk anlamını taşıyor olabilir. Bunun sebebi de, telefonun renk seçenekleriyle gelecek olacağının düşünülmesi.

Sonbaharda iPhone 5S ile birlikte sunulması beklenen iPhone Lite’ın iPhone 5, iPod Touch 5 ve iPod klasik karışımı bir tasarıma sahip olacağı da söylentiler arasında.

Apple, dedikodular hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil.