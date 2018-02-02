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iPhone SE 2 ne zaman geliyor?

Hatırlayacağınız gibi Apple 2016 yılında 4 inçlik bir iPhone modeli satışa çıkarmış ve böylece daha uygun fiyatlı bir iPhone almak isteyenlere cazip bir seçenek sunmuştu. iPhone SE adını taşıyan bu yeni seri çok yakında yeni bir üyeye kavuşacak
 

iPhone SE 2 ne zaman geliyor?
Bildiğiniz gibi Apple’ın iPhone SE 2 üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Bugün ortaya çıkan yeni bilgiler bu söylentileri bir kez daha doğruladı. Ayrıca telefonun ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili ilk detaylar da ortaya çıktı.

Apple’ı yakından takip eden analist Luke Lin’e göre ikinci nesil iPhone SE, mayıs veya haziran ayında satışa çıkacak. Yeni nesil iPhone SE’de kablosuz şarj özelliği olacak. Bu özelliği desteklemesi için telefonun arka paneli iPhone 8 ve iPhone X’te olduğu gibi cam olacak. Lin’e göre iPhone SE’nin yeni modelinde 3D Touch özelliği yer almayacak. Telefonun diğer teknik özelliklerinde ise yükseltmeler yapılacak.

Özellikle yüksek fiyatı nedeniyle eleştirilen iPhone X ile beklentilerin altında kalan Apple, iPhone SE 2 ile bir kez daha daha düşük maliyetli bir iPhone arayan kullanıcıları çekmeye çalışacak.
 

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