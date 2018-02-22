iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak

Daha çok ufak ekranı tercih eden kullanıcıları hedefleyen Apple iPhone SE
modeli bu konuda birçok kullanıcıyı memnun etmişti. Gelen bilgilere göre yeni model iPhone SE
Haziran ayı içinde düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2018)
açıklanabilir.
4 Haziran tarihinde başlayacak olan WWDC 2018’de iOS 12
ile birlikte tanıtılacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin teknik özellikleri ile ilgili de bilgiler gelebilir. Apple
, maliyeti arttırmamak adına TrueDepth kamera teknolojisi yerine. geçmişte de kullandığı Touch ID
tercihini yapabilir.
Yeni model ekran olarak önceki modele oranla 0.2 inç
daha büyük IPS LCD ekran
ile karşımıza çıkabilir. iPhone 7 modellerinde kullanılan A10 Fusion
çipi yeni nesil iPhone SE 2 modellerinde kendine yer bulacak. Bellek olarak 2GB sistem belleği ürün dahilinde karşımıza çıkacak. 16 nm üretim mimarisi üzerinde yükselen A10 Fusion işlemcisi, toplamda dört adet çekirdeğe sahip durumda. 2.34 Ghz
frekans hızına çıkabiliyor. Deopolama olarak 32/128 GB
kapasitesye sahip olacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin, 1700 mAh
boyutundaki bir pil ile gelmesi bekleniyor.
Kamera olarak ise önceki modelden daha ileri bir kameraya sahip olacağı söylenirken, Qi kablosuz şarj teknolojisini
de destekleyeceği gelen bilgiler arasında.
Ürün hakkında en kesin ve net bilgilere ise WWDC 2018
sonrasında ulaşabileceğiz.
Adem Özdoğan