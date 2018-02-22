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iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak

Apple iPhone SE 2 modeli gelen söylentilere göre Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 2018 kapsamında görücüye çıkarılacak

iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak
Daha çok ufak ekranı tercih eden kullanıcıları hedefleyen Apple iPhone SE modeli bu konuda birçok kullanıcıyı memnun etmişti. Gelen bilgilere göre yeni model iPhone SE Haziran ayı içinde düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2018) açıklanabilir.

4 Haziran tarihinde başlayacak olan WWDC 2018’de iOS 12 ile birlikte tanıtılacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin teknik özellikleri ile ilgili de bilgiler gelebilir. Apple, maliyeti arttırmamak adına TrueDepth kamera teknolojisi yerine. geçmişte de kullandığı Touch ID tercihini yapabilir.

Yeni model ekran olarak önceki modele oranla 0.2 inç daha büyük IPS LCD ekran ile karşımıza çıkabilir. iPhone 7 modellerinde kullanılan A10 Fusion çipi yeni nesil iPhone SE 2 modellerinde kendine yer bulacak. Bellek olarak 2GB sistem belleği ürün dahilinde karşımıza çıkacak. 16 nm üretim mimarisi üzerinde yükselen A10 Fusion işlemcisi, toplamda dört adet çekirdeğe sahip durumda. 2.34 Ghz frekans hızına çıkabiliyor. Deopolama olarak  32/128 GB kapasitesye sahip olacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin, 1700 mAh boyutundaki bir pil ile gelmesi bekleniyor.
Kamera olarak ise önceki modelden daha ileri bir kameraya sahip olacağı söylenirken,  Qi kablosuz şarj teknolojisini de destekleyeceği gelen bilgiler arasında.

Ürün hakkında en kesin ve net bilgilere ise WWDC 2018 sonrasında ulaşabileceğiz.
 

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