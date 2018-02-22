iPhone SE 2, WWDC 2018’de görücüye çıkacak

Adem Özdoğan

Daha çok ufak ekranı tercih eden kullanıcıları hedefleyenmodeli bu konuda birçok kullanıcıyı memnun etmişti. Gelen bilgilere göre yeni modelHaziran ayı içinde düzenlenecek olanaçıklanabilir.4 Haziran tarihinde başlayacak olan WWDC 2018’deile birlikte tanıtılacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin teknik özellikleri ile ilgili de bilgiler gelebilir., maliyeti arttırmamak adına TrueDepth kamera teknolojisi yerine. geçmişte de kullandığıtercihini yapabilir.Yeni model ekran olarak önceki modele oranladaha büyükile karşımıza çıkabilir. iPhone 7 modellerinde kullanılançipi yeni nesil iPhone SE 2 modellerinde kendine yer bulacak. Bellek olarak 2GB sistem belleği ürün dahilinde karşımıza çıkacak. 16 nm üretim mimarisi üzerinde yükselen A10 Fusion işlemcisi, toplamda dört adet çekirdeğe sahip durumda.frekans hızına çıkabiliyor. Deopolama olarakkapasitesye sahip olacağı söylenen iPhone SE 2 modelinin,boyutundaki bir pil ile gelmesi bekleniyor.Kamera olarak ise önceki modelden daha ileri bir kameraya sahip olacağı söylenirken,de destekleyeceği gelen bilgiler arasında.Ürün hakkında en kesin ve net bilgilere isesonrasında ulaşabileceğiz.