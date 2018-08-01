iPhone X, az satıp çok kazandırıyor

Akıllı telefon pazarında ilginç bir rekabet söz konusu. Pazarın geneline baktığımızda en fazla telefon satan şirketin açık ara farkla Samsung olduğunu görüyoruz. Fakat söz konusu kar marjına geldiğinde, Apple’ın en yakın rakibi olan Samsung’dan 4 – 5 kat daha fazla kar elde ettiğini gerçeği ile karşılaşıyoruz.

Yani bu sektörde para kazanmak için illa ki çok telefon satmak gerekmiyor. Önemli olan az ama en pahalı modeli satabilmek. Aynı iPhone X gerçeğinde olduğu gibi.

Geçtiğimiz Kasım ayında satışa sunulan iPhone X, 999 dolarlık etiketiyle şimdiye kadar ki en pahalı iPhone modeli olmuştu. Bilindiği üzere Apple genel olarak iPhone modellerini ufak zamlarla 600 – 650 dolar civarında fiyatlardan satışa sunuyordu.

ŞİRKETİN GELİRİNİ ARTTIRDI

Nitekim iPhone X için belirlenen fiyat etiketi, şirketin gelirlerini de önemli ölçüde arttırdı. Apple bu dönemde daha az iPhone satmasına rağmen her zamankinden daha fazla para kazandı. Hatta bir iPhone için ödenen ortalama ücret 658 dolardan, 728 dolara yükseldi.

Analistler genel olarak Cupertino merkezli şirketin bu istikrarını sürdüreceği görüşünde. Şu aralar yeni iPhone modellerinin çıkış arifesinde olduğumuz için, şirketin 2. çeyrek sonuçlarında iPhone satış rakamları beklenenden düşük çıkabilir. Fakat burada önemli olan nokta kaç iPhone’un satıldığından ziyade, bir iPhone için ödenen ücretin ne kadar olduğudur.

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