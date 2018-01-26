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iPhone X’e indirim mi geliyor?

Apple’ın geleceğin iPhone’u olarak lanse ettiği ve bir süre önce satışa sunduğu akıllı telefonu iPhone X, an itibarıyla firmanın “Amiral Gemisi” statüsünde yer alıyor

iPhone X’e indirim mi geliyor?
Ön tarafında fiziksel tuşa yer verilmeyen, 3D Face ID teknolojisiyle daha güvenli bir kullanım sunduğu belirtilen ve yeni tasarımıyla fark yarattığı söylenen iPhone X, yurt dışında 999 dolarlık fiyata sahip. Ülkemizdeki satış fiyatına baktığımızda ise, başlangıç fiyatı olarak 6099 TL’lik etiketi görüyoruz.

Aslında böyle bir beklenti içine girmenize bile gerek yok, zira indirim olası görünmüyor. Aksine, ülkemiz için konuşacak olursak, ilerleyen günlerde yaşanabilecek kur artışları sebebiyle ürünün satış fiyatında da artışlar olabilir. Tıpkı daha önce de olduğu gibi.

Apple ürünleri hakkında yaptığı tahminlerle bilinen KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre iPhoneX’lerde fiyat düşüşü olmayacak. Çünkü eğer böyle bir hamle yapılırsa, Apple’ın daha düşük fiyatlı ürünlerinin satışlarına zarar verebilir. Bunun için de ikinci jenerasyon iPhoneX çıkmadan bir indirim söz konusu olmayacaktır.
 

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