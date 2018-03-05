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iPhone X satışları düşüşte

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtılan ve akabinde 3 Kasım’da satışa sunulan iPhone X, Apple’ın değerine değer katmıştı. Birçok analist iPhone X’in yok satacağı ön görüsünde bulunarak, telefonun dış pazara geliş tarihinin yılbaşını geçebileceği imasında bulunmuştu.
 

iPhone X satışları düşüşte
Fakat bu öngörülerin pek çoğu yanlış çıktı. Keza Apple’ın yeni nesil iPhone modeli, 999 dolara satışa sunulduğu ABD dışında fena çuvalladı. Ve görünen o ki işler hala yolunda gitmiyor.
Dünyaca ünlü analiz firması JP Morgan, geçtiğimiz gün yayınladığı bir raporda, Apple’ın ilk çeyrekteki üretim tahminini 20 milyondan, 15 milyona çekti. Şirketin ikinci çeyrek tahmini ise 18 milyon yerine 10 milyon olarak güncellendi.

JP Morgan raporuna göre, Apple, 999 dolarlık iPhone modelini satarken zorlanıyor. Özellikle global pazarda iPhone X satışlarının hayli düşük seyrettiği belirtiliyor. Amerika’daki kullanıcılar 999 dolarlık etiket fiyatına aldırış etmeden iPhone X’i edinse bile, diğer pazarlarda aksi bir durum söz konusu.

JP Morgan’a göre, Apple telefon satışlarını tekrardan arttırmak istiyorsa, fiyatlar üzerinde bir düzenleme yapmak zorunda. Hali hazırda şirketin kasasına bir iPhone X satışından 797 dolar para giriyor. Cupertino merkezli şirket, kar marjından bir nebze feragat ederek satış rakamlarını arttırabilir.

Muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek olan yeni iPhone etkinliğinde fiyatlar bu kadar yüksek tutulmayacaktır. Aksi takdirde, LCD ekranlı iPhone modeli zirve yaparken, OLED ekranlı modeller dibi görebilir.


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