iPhone X satışları düşüşte

Adem Özdoğan

Fakat bu öngörülerin pek çoğu yanlış çıktı. Keza Apple’ın yeni nesil iPhone modeli,satışa sunulduğu ABD dışında fena çuvalladı. Ve görünen o ki işler hala yolunda gitmiyor.Dünyaca ünlü analiz firması, geçtiğimiz gün yayınladığı bir raporda, Apple’ın ilk çeyrekteki üretim tahminini 20 milyondan, 15 milyona çekti. Şirketin ikinci çeyrek tahmini ise 18 milyon yerine 10 milyon olarak güncellendi.JP Morgan raporuna göre, Apple, 999 dolarlıkmodelini satarken zorlanıyor. Özellikle global pazarda iPhone X satışlarının hayli düşük seyrettiği belirtiliyor. Amerika’daki kullanıcılar 999 dolarlık etiket fiyatına aldırış etmeden iPhone X’i edinse bile, diğer pazarlarda aksi bir durum söz konusu.JP Morgan’a göre, Apple telefon satışlarını tekrardan arttırmak istiyorsa, fiyatlar üzerinde bir düzenleme yapmak zorunda. Hali hazırda şirketin kasasına birsatışından 797 dolar para giriyor. Cupertino merkezli şirket, kar marjından bir nebze feragat ederek satış rakamlarını arttırabilir.Muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek olan yeni iPhone etkinliğinde fiyatlar bu kadar yüksek tutulmayacaktır. Aksi takdirde,modeli zirve yaparken, OLED ekranlı modeller dibi görebilir.