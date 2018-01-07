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iPhone X’te bile olmayan özelliği ile cezbedecek

Parmak izi okuyucusunun ekranın altına yerleştirildiği Vivo X20 Plus, ilk sertifikasını aldı
 

iPhone X’te bile olmayan özelliği ile cezbedecek
Son dönemde gerek Apple, gerekse de Samsung parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmek için yoğun mesai harcadı. Sonuç olarak teknoloji dünyasının iki dev ismi de parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmeyi başaramadı. Fakat bu teknoloji hiç de beklemediğimiz bir firma tarafından tanıtıldı. Qualcomm. Qualcomm parmak izi okuyucusunu ekranın altına yerleştirmeyi başardığını ve bu teknolojinin ilk müşterisinin Vivo olacağını açıklamıştı. Şimdi ise parmak izi okuyucusunun ekranın altına yerleştirildiği Vivo X20 Plus, ilk sertifikasını aldı.
Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Vivo, özellikle son dönemde yenilikçi adımlar atmıştı. FIFA ile yaptığı anlaşma sonucunda 2018 Rusya ve 2022 Katar dünya kupalarının resmi sponsoru olan Çinli üretici, aynı zamanda Qualcomm’la da önemli anlaşmalara imza atmıştı.

Qualcomm ile yaptığı anlaşma sonucunda ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini kullanan ilk firma olan Vivo’nun, yeni teknolojisini ilk olarak Vivo X20 Plus ile kullanıcıya sunacağı ortaya çıkmıştı.

Bir süredir geliştirme aşamasında olan Vivo X20 Plus, sonunda ilk sertifikasını aldı. Bu sertifika telefonun geliştirme aşamasının sona erdiği ve satışa hazır olduğu anlamına geliyor.

Ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisini kullanacak olan ilk akıllı telefon Vivo X20 Plus önümüzdeki CES’te kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz netleşmiş değil.


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