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iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

Bildiğiniz gibi satışa çımadan önce iPhone X’in Apple tarihindeki en başarılı telefonlardan biri olması bekleniyordu. iPhone’un 10. yılına özel hazırlanan telefon birçok yeni özelliği beraberinde getiriyordu.

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü
Ayrıca telefonun şık tasarımı da bir süredir benzer modeller çıkaran Apple’ın kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir şeydi. Ancak Apple’ın yeni amiral gemisi beklenen bu patlamayı yapamadı. Telefonun satışları belki çok düşük değildi ama beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

2018’in ilk çeyreğinde de benzer bir tablonun ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. iPhone X satışlarının ilk başta düşünüldüğü kadar yüksek olmayacağını fark eden analistler, telefondan beklentilerini düşürüyor. Satışlara dair tahminini düşüren analistlerden biri de Ming-Chi Kuo oldu. KGI analisti, 2018’in ilk çeyreği için 20 milyon olan beklentisini 18 milyona düşürdü.

KGI analistine göre telefonun beklentilerin altında kalmasında Çin etkili oldu. Apple’ın yeni amiral gemisi Çin’de beklenen ilgiyi görmedi. Ayrıca X modelinin ekran tasarımının Çinli kullanıcıları pek memnun etmediği söyleniyor. Çünkü birçok kişi bu ekrandaki çentiğin telefonun 5.5 inçlik ekranını küçülttüğünü düşünüyor.


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