iPhone XS en yüksek çözünürlüklü iPhone olacak!

Adem Özdoğan

ise iPhone 8 Plus boyutlarında olacak ve tasarımsal açıdan iPhone X ile benzer olacak. Son raporlara göre Plus modelin ekran çözünürlüğü 1242 x 2688 piksel olacak. Bu çözünürlük,’ı şimdiye kadar ki en yüksek çözünürlüğe sahip model yapacak.Sizlerin de tahmin edebileceği üzere 6.5 inç OLED ekranla gelecek olan, Apple’ın çatı modeli olacak. Bu modelin ABD fiyatının 1300 dolar seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Bu durumda muhtemel Türkiye fiyatı da 7000 – 7500 TL arasında bir yerde olacaktır.Elbette bizi asıl ilgilendiren şeydeğil. Apple’ın LDC ekranla satışa sunacağı,tasarımına sahip uygun fiyatlı iPhone modeli.Bu modelin de 6.1 inçlik birekranla geleceği belirtiliyor. Apple’ın maliyeti kısmak adına paslanmaz çelik yerine alüminyum çerçeveyi tercih edebileceği de konuşuluyor. Ayrıca çift kamera yerine tek kamera kullanılması ve 3D Touch özelliğinin bulunmaması da LCD ekranlı model için ortaya atılan iddialar arasında.LCD ekranlı modelin tek avantajı uçtan uca ekran tasarımı vedestekliözelliği olacaktır. Elbette bir de diğer modellere nazaran çok daha uygun olan fiyatı var.