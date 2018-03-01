iPhone XS en yüksek çözünürlüklü iPhone olacak!

iPhone Xs Plus
ise iPhone 8 Plus boyutlarında olacak ve tasarımsal açıdan iPhone X ile benzer olacak. Son raporlara göre Plus modelin ekran çözünürlüğü 1242 x 2688 piksel olacak. Bu çözünürlük, iPhone Xs Plus
’ı şimdiye kadar ki en yüksek çözünürlüğe sahip model yapacak.
Sizlerin de tahmin edebileceği üzere 6.5 inç OLED ekranla gelecek olan iPhone Xs Plus
, Apple’ın çatı modeli olacak. Bu modelin ABD fiyatının 1300 dolar seviyesinde olacağı iddia ediliyor. Bu durumda muhtemel Türkiye fiyatı da 7000 – 7500 TL arasında bir yerde olacaktır.
Elbette bizi asıl ilgilendiren şey iPhone Xs Plus
değil. Apple’ın LDC ekranla satışa sunacağı, iPhone X
tasarımına sahip uygun fiyatlı iPhone modeli.
Bu modelin de 6.1 inçlik bir IPS LCD
ekranla geleceği belirtiliyor. Apple’ın maliyeti kısmak adına paslanmaz çelik yerine alüminyum çerçeveyi tercih edebileceği de konuşuluyor. Ayrıca çift kamera yerine tek kamera kullanılması ve 3D Touch özelliğinin bulunmaması da LCD ekranlı model için ortaya atılan iddialar arasında.
LCD ekranlı modelin tek avantajı uçtan uca ekran tasarımı ve True Depth
destekli Face ID
özelliği olacaktır. Elbette bir de diğer modellere nazaran çok daha uygun olan fiyatı var.
Adem Özdoğan