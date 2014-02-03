Kennebunk Ortaokulu’nda meydana gelen olayda 13 yaşındaki kız ilk olarak patlama sesi duydu. Daha sonra duman kokusu alan kız pantolonunun yandığını fark etti. Olay sonrası çevredeki arkadaşları yardım ederken diğerleri ise yangın söndürücü getirerek müdahalede bulundu.

SONRADAN ANLAŞILDI!

Küçük kız daha sonra hastaneye kaldırılırken olaya cebindeki iPhone’un neden olduğu anlaşıldı. Yetkililer iPhone’un pilinin aşırı ısınması sonucu yandığını belirtirken iPhone’larda bu tür olayların nadiren de olsa yaşandığını belirtti. 2009 yılında İngiltere, Hollanda, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde iPhone’larda yanma ve patlama olaylarının yaşanması sonrası Avrupa Birliği, iPhone ve iPod Touch ürünleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

2011 yılında ise iPhone 4 marka bir telefon Avustralya Havayollarına ait bir uçakta, uçuş sırasında patlamıştı.