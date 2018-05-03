İptal edilen maç sonrası Josef'ten flaş paylaşım

Beşiktaş'ın Ülker Stadyumu'na çıkmamasının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
'ROAD TO DİYARBAKIR'
Akhisarspor ile oynayacakları final maçının görselini 'Road to Diyarbakır' yazısıyla paylaşan Josef, ''Finaldeyiz. Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş. Lütfen golleri bana yazın.'' yazdı.
Josef'in bu paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları, Brezilyalı futbolcuyu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi
Haber Merkezi