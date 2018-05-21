İptal edilmişti! Muharrem İnce miting yapacak

İptal edilmişti! Muharrem İnce miting yapacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iptal edildiği belirtilen Yapılan açıklamada, Bartın mitinginin 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda; Zonguldak Mitingi'nin ise 17.00'de Madenci Anıtı önünde yapılacağı duyuruldu.