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Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'yle (IKBY) memurlarla ilgili veriler hakkında sorun yaşandığını belirterek, IKBY hükümetinin memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebileceğini söyledi.

Irak Başbakanı İbadi: Memur maaşları petrol gelirlerinden ödenebilir
İbadi, yaptığı haftalık basın toplantısında, IKBY'nin geçen 3 ay içerisindeki petrolden elde ettiği gelirin yaklaşık 1 milyar 600 bin dolar olduğunu ifade ederek, "IKBY, memurların yüzde 80'inin maaşını petrol gelirlerinden ödeyebilir. Ancak bu gerçekleşmiyor." dedi.

YASA DIŞI SİLAHLAR İÇİN İHBAR


İbadi, IKBY'nin 2018 yılı gelirleri hakkındaki verilerini merkezi yönetime bildirme sözü verdiğini de kaydetti.

Irak'taki silahların devletin elinde sınırlandırılması çalışmasına başladıklarını duyuran Başbakan İbadi, "Yasa dışı silahların bulunduğu yerlerle ilgili vatandaşlardan ihbarlar almaya başladık." ifadelerini kullandı.

AA

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