Irak’ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi



11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İdil Janet Demiray

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapanbirlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatında; Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6 ve Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.