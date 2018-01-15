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Irak sınırından Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şırnak Silopi'de Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırılan zırhlı askeri araçlardan bir bölümü, bugün TIR’lara yüklenerek Hatay’a doğru gönderildi

Irak sınırından Suriye sınırına askeri sevkiyat
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çankırı’da bulunan 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tank yüklü TIR, geçen yıl  Silopi'ye getirilerek 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası'na konuşlandırılmıştı.

GAZİANTEP VE HATAY'A GÖNDERİLDİ

Türkiye-Suriye sınırının Afrin bölgesindeki gelişmeler nedeniyle dün çok sayıda boş TIR, tarihi İpek Yolu üzerinden Silopi ilçesine gönderildi. Silopi ilçesine getirilen TIR’lar ile bu sabah zırhlı personel taşıyıcıların bir kısmı yüklenerek Silopi’den Gaziantep ve Hatay tarafına gönderildi.

Halil COŞKUN/DHA
 


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