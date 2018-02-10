Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusunun gözaltına alındığı belirtildi.

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı
Kerkük Polis Müdürü Albay Hattab Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'ın sözde Enbar güvenlik sorumlusu, Musul'dan Kerkük'e giriş yapmak istediği sırada kontrol noktasında gözaltına alındı." dedi.

Söz konusu kişinin Kerkük'ün kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasından geçerken polise sahte kimlik göstermesi üzerine gözaltına alındığını kaydeden Ömer, ''Ulusal Güvenlik Birimine teslim edilen şüphelinin sorgusu devam ediyor. Terörist unsurların kente girişini önlemek için Kerkük'ün tüm giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemlerimizi artırdık.'' diye konuştu.

Ülkede askeri anlamda yok olmasına rağmen DEAŞ'lı teröristlerin hala bir tehdit oluşturma ihtimalinin olduğunu söyleyen Ömer, şöyle konuştu:

''Musul ve Enbar gibi kentlerin kurtarılmasından sonra DEAŞ militanları diğer kentlerde gizlenmeye çalışıyor. Dolayısıyla yeni uyuyan hücreler oluşmasını engellemeye çalışıyoruz."


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