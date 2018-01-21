Irak'ta DEAŞ üyesi Alman kadına idam cezası verildi



KIZLARINI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ İLE EVLENDİRMİŞ

Can Hakman

Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar yaptığı açıklamada, Merkezi Ceza Mahkemesi'nin Irak güvenlik güçlerine saldırmaktan yargılanan terör örgütü DEAŞ üyesi Almanya vatandaşı bir kadın hakkında idam cezası verdiğini belirtti.Bayraktar, söz konusu kadının Fas asıllı olduğunu ve iki kızıyla Almanya'dan Suriye'ye oradan da Irak'a DEAŞ'a katılmak üzere geldiğini, kızlarını da terör örgütü üyeleri ile evlendirdiğini itiraf ettiğini aktardı.Sözcü Bayraktar, idam cezasına çarptırılan teröristin Irak güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen örgüte lojistik yardım sağladığını ifade etti.AA