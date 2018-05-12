Irak'ta oy verme işlemi başladı
Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı
Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor.
Irak, terör örgütü DEAŞ’tan sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor. 37 milyon nüfuslu Irak’ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.