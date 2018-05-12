Irak’ta seçim günü... Sandıklar kapandı          

Irak’ta sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin 18:00'dan itibaren sona erdi. Seçim sandıkları kapandı. Başkent Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi

12 Mayıs 2018, Cumartesi 20:06
Irak’ta seçim günü... Sandıklar kapandı          
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibarıyla sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.
 

KERKÜK'TE DURUM DAHA İYİ 


Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük’te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu  belirtildi.          

Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi’yi araç ve uçak seferlerine  konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat  önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.         


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Derviş Eroğlu ile kızı arasında adaylık tartışması

Derviş Eroğlu ile kızı arasında adaylık tartışması
Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı

Refah Sınır Kapısı 4 günlüğüne açıldı
Bir evden 7 ceset çıktı

Bir evden 7 ceset çıktı
Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası

Yemen'de Türk gemisi İnce İnebolu'ya füze saldırısı iddiası
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: İran'la nükleer anlaşmayı yerinde tutacağız

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: İran'la nükleer anlaşmayı yerinde tutacağız
Putin ve Merkel, İran nükleer krizini görüştü

Putin ve Merkel, İran nükleer krizini görüştü
Takıntılı kadın tacizden yargılanıyor

Takıntılı kadın tacizden yargılanıyor
Kaliforniya’da bir liseden silah sesleri yükseldi

Kaliforniya’da bir liseden silah sesleri yükseldi
KKTC İçişleri Bakanı: Hukuksuz vatandaşlıklar iptal edildi

KKTC İçişleri Bakanı: Hukuksuz vatandaşlıklar iptal edildi
Putin ve Merkel telefonda görüştü

Putin ve Merkel telefonda görüştü
İran'dan çarpıcı açıklama: Bize desteği Rusya değil Türkiye verdi

İran'dan çarpıcı açıklama: Bize desteği Rusya değil Türkiye verdi