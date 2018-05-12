Irak’ta seçim günü... Sandıkları kapandı
Irak’ta sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin 18:00'dan itibaren sona erdi. Seçim sandıkları kapandı. Başkent Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.
KERKÜK'TE DURUM DAHA İYİ
Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük’te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu belirtildi.
Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi’yi araç ve uçak seferlerine konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.