  • Haberler
  • Dünya
  •  Irak’ta seçim günü... Sandıkları kapandı          

 Irak’ta seçim günü... Sandıkları kapandı          

 Irak’ta sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin 18:00'dan itibaren sona erdi. Seçim sandıkları kapandı. Başkent Bağdat’ta yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi

12 Mayıs 2018, Cumartesi 20:05
A A
Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sabah saat 07.00’de başlayan oy kullanma işleminin 18:00 itibarıyla sona erdiği, seçim sandıklarının kapandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde de seçime katılımın istenilen düzeyde olmadığı ifade edildi.
 

KERKÜK'TE DURUM DAHA İYİ 


Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük’te ise durumun biraz daha iyi olduğu, özellikle Türkmenlerin sandıklara ilgisinin yer yer yüksek olduğu  belirtildi.          

Düşük katılım Başbakan Haydar el-İbadi’yi araç ve uçak seferlerine  konulan yasağı kaldırmaya yöneltti. İbadi, sandıklar kapanmadan yaklaşık 5 saat  önce araç dolaşımı ve uçak seferlerini serbest bıraktı.         

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER