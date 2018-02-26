Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Irak’ın Zaho kentinde yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle Batman’daki özel hastaneye getirilen Hazım Muhammed Abdulaziz’in (50) böbreğinden 100 taş çıkarıldı. Abdulaziz, 'Zaho’da böbreğimi almayı düşünüyorlardı. İyi ki Batman’da ameliyat oldum' dedi

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı
Irak’ın Türkiye ile sınır olan Zaho kentinde esnaf Hazım Muhammed Abdulaziz, böbrek sancılarına çare bulamayınca Türkiye’ye gelerek, Batman’da bulunan özel bir hastanede muayene oldu.


Hazım Muhammed Abdulaziz​ (50)


'İYİ Kİ BATMAN'DA TEDAVİ OLDUM'


İnceleme sonucunda böbreğinde çok sayıda taş olduğu tespit edilen Abdulaziz ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda Abdulaziz’in böbreğinden 100 taş çıkarıldı.

Özel hastanede görevli Opr. Dr. Gökmen Akarer’in gerçekleştirdiği ameliyatla yeniden sağlığına kavuştuğunu belirten Abdulaziz, 'Uzun süredir böbreğimden rahatsızdım. Daha önce Irak’taki doktorlar, böbreğimi alacaklarını söylediler. İyi ki Batman’da tedavi oldum.


'TAŞLARI HATIRA OLARAK TUTACAĞIM'


Böbreğimden 100’e yakın taş çıktı. Bu tamamen az su içtiğimden kaynaklanıyor. Taşları hatıra olarak yanımda tutacağım' dedi.

Abdulaziz'in ameliyat sonrası böbreğinden çıkan taşlar...


DHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda muhafaza edildi

Kafatası kemiği 7 ay karın boşluğunda muhafaza edildi

Sigaranın zararlarından kurtulmanın tek yolu var

Sigaranın zararlarından kurtulmanın tek yolu var
Milenyum kuşağı tarihin en kilolu nesli olma yolunda

Milenyum kuşağı tarihin en kilolu nesli olma yolunda
Embriyo kültüründen genetik tanı ile tüp bebek başarısı artırılabilir

Embriyo kültüründen genetik tanı ile tüp bebek başarısı artırılabilir

Kanser tedavisinde yeni yöntem: Önce laboratuvar sonra hasta

Kanser tedavisinde yeni yöntem: Önce laboratuvar sonra hasta
Hastalıklara çare için 100 bin genom taranacak

Hastalıklara çare için 100 bin genom taranacak
Parkinson'un erken teşhisinde gözyaşına bakılacak

Parkinson'un erken teşhisinde gözyaşına bakılacak
Etiyopya’da Türk doktorlar bir ilki başardı

Etiyopya’da Türk doktorlar bir ilki başardı
'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'

'Meyvenin şekilsiz ve kurtlu olanını tüketin'
260 kilogram ağırlındaki Sivaslı kadın yetkililerden yardım bekliyor

260 kilogram ağırlındaki Sivaslı kadın yetkililerden yardım bekliyor
Kadınlarda cinsel isteksizlik neden olur? İşte sebepleri

Kadınlarda cinsel isteksizlik neden olur? İşte sebepleri