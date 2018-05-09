Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı

Nazlı Erdol

'ın en büyüksiyasal hareketibünyesindeki Milletvekili'nin, konvoyunu hedef alan intihar saldırısından yara almadan kurtulduğu, oğlunun ise suikastte yaralandığı bildirildi.Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Üsteğmen Tarık Abdurrahman, terör örgütümensubu intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın Ed-Dura semtinde Duleymi'nin konvoyu yakınında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.Bölgede gizlenen örgüt militanlarının, intihar saldırısının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyleyen Abdurrahman, "Duleymi, saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak oğlu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, bölgede operasyon başlattı." ifadesini kullandı.