Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı

Terör örgütü DEAŞ, Iraklı Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenledi. Duleymi saldırıdan kurtulurken oğlu yaralandı
 

Iraklı milletvekilinin konvoyuna saldırı
Irak'ın en büyük Sünni siyasal hareketi Ulusal Irak Güçleri Koalisyonu bünyesindeki Milletvekili Zeytun ed-Duleymi'nin, konvoyunu hedef alan intihar saldırısından yara almadan kurtulduğu, oğlunun ise suikastte yaralandığı bildirildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Üsteğmen Tarık Abdurrahman, terör örgütü DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin, başkent Bağdat'ın Ed-Dura semtinde Duleymi'nin konvoyu yakınında intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede gizlenen örgüt militanlarının, intihar saldırısının ardından silahlı saldırı düzenlediğini söyleyen Abdurrahman, "Duleymi, saldırıdan yara almadan kurtuldu ancak oğlu yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri, bölgede operasyon başlattı." ifadesini kullandı.

AA
 


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